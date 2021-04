Magazine Agnes Brichta vai estrear em novelas atuando ao lado do pai, Vladimir Brichta

Enquanto pisava no palco da Casa das Artes de Laranjeiras, Agnes Brichta pensava no quanto seria especial trabalhar um dia ao lado do pai, o ator Vladimir Brichta. Mas ela não contava que esse desejo fosse se realizar tão cedo! Aos 23 anos, Agnes se prepara para o seu primeiro papel na TV, a novela Quanto Mais Vida Melhor, que teve as gravações retomadas dia 1...