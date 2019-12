Magazine Filha de Leonardo compartilha encontro do cantor com o neto Youtuber Jéssica Beatriz Costa publicou fotos em família junto com o filho Noah e o marido Sandro Pedroso

Leonardo passou o último domingo, 15, com a filha Jéssica Beatriz Costa, o genro e o neto em um dia familiar e especial. A youtuber compartilhou fotos do encontro e disse que foi "um dos melhores dias do meu ano". Em uma imagem, o pequeno Noah, de três anos, aparece abraçado ao cantor. "Matando a saudade do vovô", escreveu ela na legenda. &nb...