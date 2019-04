Magazine Filarmônica faz homenagem a Franz Joseph Haydn no CCON

A Orquestra Filarmônica de Goiás realiza o segundo concerto da temporada 2019, nesta quinta-feira, às 20h30, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Sob regência de Neil Thomson, serão apresentadas as Sinfonias 2,3 e 4 de Haydn e a Sinfonia n. 5 de Dvoràk. O objetivo da orquestra, ao longo de oito anos, é apresentar o ciclo completo das sinfonias de Fr...