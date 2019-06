Magazine Filarmônica de Goiás recebe clarinetista Michael Collins

A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) realiza nesta quinta-feira, às 20h30, concerto com a participação do clarinetista britânico Michael Collins, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A regência é do maestro titular da OFG Neil Thomson. A apresentação é aberta ao público. No programa da noite estão as peças Symphony Nº 6, do austríaco Joseph...