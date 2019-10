Magazine Filarmônica de Goiás e violonista Antonio Meneses se apresentam no CCON

A Orquestra Filarmônica de Goiás se apresenta no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer nesta quinta-feira, às 20h30. No repertório, a Sinfonia nº 11, do compositor austríaco Haydn, Sinfonia nº 1, do húngaro Goldmarka, e a obra Cello Concerto, de Marlos Nobre, que será interpretada pelo violoncelista convidado, Antonio Meneses (na foto, ao centro). O músico n...