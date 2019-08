Magazine Filarmônica apresenta concerto de câmara com Quinteto de Metais

A Orquestra Filarmônica de Goiás realiza o Sunset Concert com seu Quinteto de Metais neste domingo, às 18 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). No programa, clássicos da Brodway, de Hollywood, entre outros. O grupo é formado pelos músicos Mauro Stahl Junior (trompete), Jader Araújo Mendes Lemos (trompete), Igor Yuri Vasconcellos (trompa), Silas Falcão (trombo...