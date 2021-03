Magazine Fica proibido dizer não

Cuidar dos filhos pode ser uma tarefa árdua em qualquer momento da vida. Em tempos de quarentena, home office e ensino a distância, pior ainda. Dia do Sim, novo filme da Netflix, estreia nesta sexta-feira com o que deveria ser uma sugestão de como acalmar as crianças em casa - mas a estratégia sai do controle para o casal interpretado por Jennifer Garner e Édgar Ramírez...