Magazine Fica: “O que a cidade de Goiás quer é participar ativamente da construção do festival" Desde o início do ano, os recursos estavam garantidos para a realização presencial do Fica, na cidade de Goiás. Com a pandemia e o novo formato, houve diminuição de despesas e o orçamento ficou mais enxuto

Ao serem informados da realização do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) em formato on-line, ambientalistas, cineastas e associações criticaram o governo do Estado pela suposta falta de participação popular, em especial da comunidade da cidade de Goiás, nos rumos do evento. Para eles, há um esvaziamento da pauta ambiental e das discussões provoca...