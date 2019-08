Magazine Fica Independente será discutido nesta sexta-feira (9) Proposta é que evento seja realizado em setembro, na cidade de Goiás, com programação voltada para o cinema goiano

A continuidade do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) por meio de uma edição mais independente é pauta de reunião que será realizada nesta sexta-feira, às 10 horas, no gabinete da Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás). Na ocasião, diversas entidades e associações da cidade de Goiás tentarão com o secretário Edival Lourenço a abertura de um...