Fica 2021 terá show de Renato Teixeira na cidade de Goiás

O cantor Renato Teixeira fará o encerramento da 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que será realizado entre os dias 14 e 19 de dezembro, na cidade de Goiás. A abertura do evento, que este ano será em formato híbrido, contará com a presença do rapper Kunumi MC para compor uma mesa de debates sobre a temática indígena no Brasil.A...