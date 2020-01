Magazine Ficção de “Deus é Mulher” tem base na realidade

Antes mesmo de falar sobre seu filme Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia, a diretora Teona Strugar Mitevska, numa entrevista por telefone de Bruxelas, vai logo contando: “O ritual que serve de ponto de partida não ocorre só na Macedônia, mas é comum a todos os antigos países do Leste Europeu em que a Igreja Ortodoxa é forte. Todo ano, em 19 de janeiro, o pároco de todas as c...