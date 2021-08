Magazine Festival japonês Bon Odori é realizado neste sábado em Goiânia 19ª edição do festival japonês Bon Odori será realizada neste sábado no Clube Kaikan, apenas para convidados. Festa será o segundo evento-teste do governo de Goiás de olho na retomada

É uma tradição que não pode parar. No primeiro ano de pandemia da Covid-19, o Bon Odori, festa de música, dança, culinária e artes japonesas, seguiu o rumo de diversos eventos pelo mundo e fez uma edição em formato drive-in. Dessa vez, chegou a hor 1.2310090 a de fazer novo teste com o retorno do público hoje, às 20 horas, no Clube Kaikan, no Conjunto Itatiaia...