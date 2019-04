Magazine Festival infantil ocupa palco do Teatro Goiânia Apresentações se estendem de sexta-feira a domingo e haverá ainda brincadeiras e oficinas

O Teatro Goiânia recebe neste fim de semana, de sexta-feira a domingo, a 3ª edição do Festival de Teatro Infantil de Goiás (Festin). Toda a programação terá intérpretes de libras e recurso de audiodescrição para pessoas com deficiência visual. O festival, organizado pela Cia. Flor do Cerrado, traz uma programação diversificada de companhias goianas e do Distrit...