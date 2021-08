Tentar combater o desaparecimento repentino de casas e prédios históricos da cidade são algumas das preocupações da 4ª edição do Goiânia Art Déco Festival, que começa hoje e segue até quinta-feira. O evento, que tem abertura no Dia do Patrimônio Histórico Nacional, será híbrido por conta da pandemia da Covid-19 e conta com programação presencial gratuita a partir das 8 horas na Câmara Municipal de Goiânia e também com palestras e debates virtuais. A organização é do produtor cultural e guia turístico Gutto Lemes.

“Recentemente, uma casa histórica na Rua 84 foi jogada no chão na calada da noite. Estou vendo vários locais no Centro que também estão desaparecendo ou estão descaracterizados. É horrível o que está acontecendo. A nossa missão é tentar mobilizar as pessoas para que a nossa história não se transforme em poeira e que seja possível fomentar o turismo com o nosso acervo”, alerta Gutto Lemes, ao se lembrar da demolição da antiga sede da Secretaria Municipal de Cultural de Goiânia (Secult) há duas semanas.

O festival retorna ao calendário com uma programação enxuta e, apesar de ser quase todo presencial, por conta da pandemia não serão realizados os tradicionais passeios guiados pelos principais monumentos e prédios arquitetônicos da cidade, como o Lyceu de Goiânia, as muretas do Lago das Rosas e o Instituto Federal de Goiás (IFG). A ideia é que em 2022 o evento possa ter uma grande agenda. “Agora estou fazendo na raça para não passar em branco”, conta Gutto, que pretende inscrever o projeto nas leis de incentivos.

Além de debater a preservação dos imóveis históricos, o evento também coloca em pauta os desafios de tornar a região do Centro, onde está situada grande parte dos 22 bens que compõem o acervo reconhecido pelo Iphan, um lugar atrativo. A ideia do Goiânia Art Déco Festival começou em 2004, um ano depois que esse conjunto foi tombado como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Na época, Gutto desenvolveu o projeto Patrimônio Adormecido, que se tornou posteriormente exposição de fotografia e documentário.

Agenda

A abertura do festival será com uma exposição no piso 1 da Câmara Municipal, com quase 30 obras das artistas plásticas Lyara Oliveira e Jessica Siqueira que retratam a arquitetura dos monumentos art déco, como o Coreto, a Praça do Relógio e o Teatro Goiânia. Na sua produção, Jessica utiliza a escultura de papel juntamente com pintura, colocando em destaque a tridimensionalidade dos edifícios. Já Lyara faz desenhos em bordados, para que o público possa ter uma outra perspectiva dos monumentos e materialidade dos trabalhos.

Entre as atrações da abertura, estão ainda a exibição do documentário Patrimônio Adormecido Art Déco, de Gutto Lemos, e apresentação do Quarteto Vocal do Coro Sinfônico de Goiânia. No segundo dia, destaque para uma live que vai discutir a real situação do patrimônio histórico de Goiânia, com mediação do professor e arquiteto Ricardo Ramos e participação de nomes como Márcio Roiter, presidente do Instituto Art Déco Brasil, e a turismóloga Cristiane Ricci Mancini. A transmissão será pelo canal do YouTube da Faculdade Sensu.

Para o encerramento, uma ação inédita com a entrada da literatura no evento. Primeiro, será lançado o livro infantil Goiânia e o Art Déco, de Isabel Fernandes. O fechamento será com uma mesa-redonda com mediação de Ademir Luiz da Silva, presidente da União Brasileira de Escritores de Goiás.

Perfil

Nascido em Morrinhos e desde os 2 anos morando em Goiânia, Gutto Lemes é artista plástico, guia turístico e autor de projetos ligados à preservação do patrimônio art déco de Goiânia. Ele morou por cinco anos na Bélgica e em Londres e retornou para Goiânia em 2001, quando realizou o projeto Patrimônio Adormecido Art Déco, no qual colocou fitas de cetim ao redor das construções tombadas. Mais tarde, a ação se tornou um documentário. Desde 2004, ele vem realizando audiências públicas, seminários e exposições de fotografias sobre o tema. Em 2018, criou o festival com o objetivo de valorizar e preservar os monumentos arquitetônicos da capital. “Considero o nosso conjunto histórico um dos mais importantes e significativos do mundo e por isso precisamos preservar”, prega.

Programação

Terça-Feira

Exposição Arte & Déco com obras das artistas Jessica Siqueira e Lyara Oliveira, no Piso 1 da Câmara Municipal de Goiânia

10h às 11h: Oficina de desenho Urban Sketch com o professor e arquiteto Marco Túlio na entrada da Câmara Municipal. Vagas Limitadas – Inscrições via: @escoladolegislativogyn

13 às 14h30: Solenidade em comemoração ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico, lançamento do 4º Goiânia Art Déco Festival e 1º Seminário Patrimônio e Paisagem Cultural de Goiânia no Plenário da Câmara

14h30 às 15h: Apresentação do Quarteto Vocal do Coro Sinfônico de Goiânia no Plenário da Câmara Municipal

15h às 16h: Apresentação do documentário Patrimônio Adormecido Art Déco, de Gutto Lemes no Plenário da Câmara

Quarta-Feira

8h: Exposição Arte & Déco, com Jessica Siqueira e Lyara Oliveira no Piso 1 da Câmara

16h às 17h30 Live Patrimônio. Cidade e o Art Déco de Goiânia, com mediação do arquiteto e urbanista Ricardo Ramos Alves. Convidados: Gutto Lemes (organizador), Cristiane Ricci Mancini (gerente de projetos na Goiás Turismo), Jurema Regina de Oliveira (e gestora do Espaço Cultural Desenhar em Brasília) e Márcio Roiter (presidente do Instituto Art Déco Brasil). Transmissão: YouTube Faculdade Sensu

Quinta-Feira

8h Exposição Arte & Déco, com Jessica Siqueira e Lyara Oliveira no Piso 1 da Câmara Municipal de Goiânia

10h às 11h: Oficina de desenho Urban Sketch com o professor e arquiteto Marco Túlio na entrada da Câmara Municipal. Vagas Limitadas – Inscrições via @escoladolegislativogyn

14h às 16h: Lançamento do livro infantil Goiânia e o Art Déco, de Isabel Fernandes e mesa-redonda Arte Literária & Art Déco com os escritores Lêda Selma, Eliézer Bilemjian Ribeiro e Arthur Rios. Mediador: Ademir Luiz da