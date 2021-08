Magazine Festival Goiânia Art Déco começa nesta terça e tenta evitar desaparecimento de prédios históricos Em 4ª edição, evento traz palestras on-line, exposição de arte e programação presencial

Tentar combater o desaparecimento repentino de casas e prédios históricos da cidade são algumas das preocupações da 4ª edição do Goiânia Art Déco Festival, que começa hoje e segue até quinta-feira. O evento, que tem abertura no Dia do Patrimônio Histórico Nacional, será híbrido por conta da pandemia da Covid-19 e conta com programação presencial gratuita a partir ...