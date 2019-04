Magazine Festival gastronômico e festa do milho de Santo Antônio de Goiás terão 5 dias de duração Evento ainda terá apresentações culturais e atrações artísticas como shows ao vivo

O milho é a grande estrela do 7º Festival Gastronômico do Cerrado e da 12ª Festa do Milho, que será realizada entre sexta-feira (26) e terça-feira (30), em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Além dos pratos à base de milho e outros da gastronomia típica do cerrado goiano, o evento ainda vai contar com apresentações cultur...