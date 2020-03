Magazine Festival Filmaê em Brasília recebe produções feitas também em Goiás

O Festival de Cinema Filmaê, de filmes produzidos com o celular, chega à segunda edição em 2020, em Brasília, com programação que se estende desta quarta-feira a domingo. Realizado no Espaço Cultural Renato Russo, o evento apresenta um painel da imensa produção de cinema feito com dispositivos móveis no Brasil e em países dos cinco continentes. Entre os selecionados,...