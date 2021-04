Magazine Festival de Música Sinfônica de Goiás segue programação até sexta-feira (30) Esta é a primeira edição do festival, que tem apresentações diárias pelo YouTube

Diversas orquestras do país se apresentam diariamente dentro da programação do Festival de Música Sinfônica de Goiás (Femusgo), experiência on-line promovida pela Escola do Futuro em Artes Basileu França. As apresentações começaram na última segunda-feira (26) e seguem até o dia 30 de abril, sexta-feira, com transmissão através do canal do YouTube da escola. Com o obje...