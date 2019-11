Magazine Festival de Cinema Filmaê, de Brasília, abre seleção para filmes de celular O evento inclui mostra competitiva, com premiação, oficinas e mostra internacional

Estão abertas as inscrições para o Festival de Cinema Filmaê, voltado apenas para filmes produzidos com celular, que em 2020 realiza a segunda edição. O evento inclui mostra competitiva, com premiação, oficinas e mostra internacional. Para participar basta ter um celular, tablet ou câmera de ação (GoPro, por exemplo). O gênero pode ser ficção, documentário, experimental ou out...