O Festival de Cinema de Cannes, provavelmente o evento de cinema mais prestigioso do mundo, adiou sua 73ª edição por conta do surto do novo coronavírus.



Os organizadores do festival da Riviera Francesa, agendado para ocorrer entre 12 e 23 de maio de 2020, disseram nesta quinta-feira (19) que estão considerando realizar o evento no fim de junho ou início de julho.



"Assim que o desenvolvimento da situação de saúde internacional e na França nos permitirem acessar as reais possibilidades, vamos divulgar nossa decisão", disse o festival em um comunicado.



Os produtores foram relutantes em cancelar Cannes. Por semanas, eles evitaram questões e tentaram divulgar o processo seletivo.



Mas conforme a pandemia se espalhou pela França, a decisão se tornou inevitável. No sábado, o primeiro ministro francês Edouad Philippe ordenou o fechamento de todos os cinemas, restaurantes e cafés no país para combater o vírus.



Outros grandes festivais de cinema, como o South By Southwest e o Festival de Tribeca também foram adiados ou cancelados.