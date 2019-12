Magazine Festival de Cinema de Brasília: "A Febre" vence em um ano de polêmicas Obra de Maya Da-Rin faturou prêmios de melhor filme, direção, ator, fotografia e som

Melhor filme, direção, ator, fotografia e som – foi assim, de baciada, que o longa A Febre, de Maya Da-Rin tornou-se o grande vencedor do 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Levou ainda o prêmio da crítica. Fez-se justiça, a meu ver. A fábula “transteen” Alice Jr., do paranaense Gil Baroni, agradou em cheio e levou quatro Candangos – atriz, atriz ...