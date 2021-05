Magazine Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás começa na próxima quinta (3) Programação do evento conta com exibição de longas e curtas metragens, bate-papos, workshop, webinars, espetáculos teatrais e exposição artística

Começa na próxima quinta-feira (3) a edição 2021 do Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás (Digo). A programação do evento, com atividades presenciais e remotas, conta com exibição de longas e curtas metragens, bate-papos, workshop, webinars, espetáculos teatrais e exposição artística.Os filmes serão exibidos gratuitamente pelo site dig...