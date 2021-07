Magazine Festival de Cannes 2021 gastou mais de R$ 5 milhões em testes de Covid-19 O festival ainda não teve relatos de contaminação em massa entre as pessoas que frequentaram os espaços nas duas semanas. "Foi um festival maravilhoso e também excepcional", disse Thierry Frémaux, diretor artístico do evento

A 74ª edição do Festival de Cinema de Cannes desembolsou mais de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,2 milhões na cotação desta quarta (21), para cobrir os custos de testes de Covid-19, disponibilizados para os 28 mil participantes. Segundo a Variety, os membros da União Europeia poderiam contornar os procedimentos se apresentassem um comprovante de vacinação, no entant...