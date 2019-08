Magazine Festival de adoção de cães e gatos também terá oficinas e palestras em Goiânia Crianças também podem se divertir no pula-pula e ganhar algodão doce e pipoca

O Festival de Adoção de cães e gatos, realizado pela ONG Santuário, ocorre neste sábado (31), das 13h às 19h, na área externa da praça de alimentação do Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. A programação do evento, com entrada gratuita, ainda terá oficinas e palestras com a participação da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da OAB/GO. Os cerca de 60 ...