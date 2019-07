Magazine Festival Cerveja no Mercado chega à 3ª edição na cidade de Goiás

O Festival Cerveja no Mercado chega à terceira edição na cidade de Goiás, nesta quinta-feira, com novidades para o público apreciador de cervejas artesanais. O evento, com entrada gratuita, segue até sábado e ocorre paralelamente à tradicional transferência simbólica da capital, que ocorre sempre em julho. Nos três dias de festa estarão disponíveis diversos rótulos de ce...