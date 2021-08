Magazine Festival Bon Odori será realizado neste sábado (28), em Goiânia, com transmissão online Neste ano, o evento não terá venda de ingressos e o público presencial será exclusivamente composto de convidados

Evento-teste do governo de Goiás em parceria com a Prefeitura de Goiânia, o Festival Bon Odori, que neste ano acontece em formato híbrido (presencial e online), será realizado neste sábado (28) no Clube Kaikan, no Setor Itatiaia. Organizado pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás, em parceria com a Embaixada do Japão no Brasil, o evento de resgate da cultura japonesa t...