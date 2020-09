Magazine Festival Bon Odori será realizado em formato drive-in para até 220 carros, em Goiânia Além de disponibilizar um telão de 108 m², com serviços de pratos típicos da culinária japonesa, evento será transmitido pelas redes sociais

Nos dias 18 e 19 de setembro ocorrerá no Clube Kaikan, no Setor Itatiaia ,em Goiânia, a 18ª edição do Bon Odori: festival de música, dança, culinária e artes japonesas. Como revelou com exclusividade O POPULAR, este ano o evento será adaptado ao formato drive-in. Com shows em um palco de 60 metros quadrados (m²), com imagens projetadas em um telã...