Magazine Festival Bananda apresenta programação de série de shows no Teatro Goiânia Agenda tem nomes como Beto Cupertino, Otto e Chico Bernardes. Eventos acontecem entre 12 e 15 de agosto

A edição de 2019 do Festival Bananada terá uma programação especial voltada para o Teatro Goiânia, no centro da capital. Entre os dias 12 e 15 de agosto, diversas bandas e artistas passarão pelo palco do prédio símbolo da art déco goianiense. A proposta tem o objetivo de imergir em apresentações particulares e especiais, além de ocupar o Teatro Goiânia. Do goiano...