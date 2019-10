Magazine Festival Artesanal Beer Food terá pratos de R$ 20 a R$ 35 Com entrada gratuita, o evento começa nesta quinta-feira e vai até domingo

A 1ª edição do Festival Artesanal Beer Food começa nesta quinta-feira e vai até domingo, no Parque Flamboyant. Com entrada gratuita, o evento vai reunir 20 expositores, com opções de prato como o sanduíche Monster Choripa (foto), 12 cervejarias, além de 12 bancas específicas com produtos artesanais, como queijos, doces, pães, cachaças, vinhos e até mesmo cutelaria, qu...