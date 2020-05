Magazine Festivais e mostras

Enquanto filmes e séries sofrem com paralisações em suas produções ou distribuições, festivais e mostras têm buscado soluções para os tempos de isolamento social. No cenário geral, diversos festivais foram adiados, caso da 24ª edição do Festival Audiovisual de Cinema de Pernambuco. Em Goiás, a Secretaria do Estado da Cultura já afirmou que o Festival Internacional de Cinem...