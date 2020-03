A pandemia do novo coronavírus tem causado uma série de cancelamentos e suspensões de shows, festivais, peças e exposições ao redor do mundo. Confira abaixo os principais casos de artistas, museus e produtoras que cancelaram estreias, adiaram datas de eventos ou restringiram acesso a espaços culturais por causa da doença.

Coachella

Um dos maiores festivais de música do mundo, o Coachella foi adiado. O evento seria realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 19 de abril. Agora, acontecerá entre os dias 9 e 18 de outubro. As cantoras Anitta e Pablo Vittar compõem o lineup das apresentações, ao lado de Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine e Lana Del Rey.

Lollapalooza

O Lollapalooza, festival musical que ocorre anualmente em diferentes países do mundo, também foi afetado pelo novo coronavírus. Tanto a edição do Chile quanto a da Argentina foram canceladas. Em ambos os locais a programação começaria no dia 27. Em comunicado, a organização do festival afirmou que está analisando novas datas para possível adiamento. No Brasil, a edição do evento, prevista para os dias 3 a 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi adiado para 4 a 6 de dezembro.

McFly

A banda inglesa de pop rock McFly, que tinha sete shows no Brasil entre março e abril, adiou sua turnê pelo Brasil para setembro e outubro.

Prêmio Shell RJ

A cerimônia do 32ª Prêmio Shell de Teatro no Rio de Janeiro, marcada para terça-feira, no Copacabana Palace, foi cancelada. A empresa comunicou, no entanto, que a premiação em si será realizada. Segundo o regulamento, cada um dos vencedores das nove categorias do prêmio – dramaturgo, diretor, ator, atriz, cenografia, iluminação, música, figurino e inovação – receberá R$ 8 mil. A cerimônia paulista foi realizada na terça-feira.

SP-Arte

Maior feira de arte da América Latina, a SP-Arte decidiu adiar sua 16ª edição, marcada para 1º a 5 de abril, no Pavilhão da Bienal. Novas datas estão sendo estudadas junto à Fundação Bienal, que em outubro inaugura a exposição principal da 34ª edição do evento.

Broadway, Metropolitan, Carnegie Hall

Desde ontem, o Estado americano de Nova York passou a proibir reuniões de mais de 500 pessoas. A decisão impacta diretamente os espetáculos e os teatros da Broadway. Além dos musicais, o Carnegie Hall, uma das principais casa de show de Nova York, também suspendeu apresentações até o dia 31. Já o Metropolitan encerrarou ontem indefinidamente as suas atividades.

Festival de Curitiba

O Festival de Teatro de Curitiba foi reagendado para setembro. O início da edição de 2020 evento estava previsto para o dia 24. “A decisão se deve à segurança e ao cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho. Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a programação nas datas informadas”, diz o comunicado.

Primavera Literária Brasileira

A Primavera Literária Brasileira cancelou a edição de 2020, que aconteceria em abril nos Estados Unidos. O evento é conhecido por reunir escritores brasileiros e pessoas estrangeiras que lecionam ou estudam a língua portuguesa.

South by Sothwest

O festival de música e cinema South by Southwest (SXSW), que aconteceria entre ontem e o dia 22, também foi cancelado. Em comunicado oficial, os organizadores afirmaram que estão estudando as possibilidades de reagendar do evento, que contaria com apresentações de oito bandas e artistas brasileiros.

Maroon 5

Os dois últimos shows da turnê da banda americana Maroon 5 na América Latina foram cancelados na quinta-feira. Os eventos aconteceriam na Argentina e na Colômbia. A banda lidera por Adam Leni apresentou-se no Brasil no início do mês, passando por São Paulo, Brasília, Recife e Rio.

The Who

Faltando somente quatro dias para começar uma turnê no Reino Unido, a banda de rock The Who cancelou os shows no local.

BTS

A banda sul-coreana de k-pop anunciou em fevereiro que manteria seus shows, mas que eles seriam apresentados sem plateia e transmitidos on-line ao vivo. Pouco tempo depois, contudo, afirmaram que não fariam mais as apresentações e que não era possível saber se terão novas datas.

Green Day

A banda americana Green Day adiou uma turnê na Ásia, que tinha início marcado para o dia 8. “Guardem seus ingressos. Nós anunciaremos as novas datas muito em breve”, escreveu em seu perfil no Instagram.

CinemaCon

O evento anual CinemaCon, que reúne diferentes profissionais da indústria do cinema, foi cancelado quarta-feira. A convenção aconteceria entre os dias 30 de março e 2 de abril em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em nota oficial, o presidente da Associação Nacional dos Proprietários de Cinemas, John Fithian, justificou que uma parcela significativa de pessoas não poderiam participar da edição.

Louvre

O Museu do Louvre, em Paris, na França, anunciou na segunda-feira que restringirá seu acesso a pessoas que tenham comprado o ingresso on-line ou tenham entrada gratuita, como menores de 18 anos, pessoas com deficiência e professores franceses.

Museu do Prado

O Museu do Prado, o maior da Espanha, fechou suas portas na quinta-feira.