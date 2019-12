Magazine Festas de réveillon dominam os principais destaques em Goiânia; veja as principais

Chegou o momento de se despedir de 2019 e celebrar a chegada do ano-novo. Não faltam opções para curtir a virada em Goiânia. O principal destaque das festas de réveillon é o show Cabaré Moulin Rouge, com Leonardo, Eduardo Costa e Bruno & Marrone, no estacionamento do Passeio das Águas Shopping. Para quem gosta de samba, o endereço é no Restaurante Aquarius. Cláudia G...