Festa que teve apresentação de Bruno, da dupla com Marrone, é interrompida pela PM em Caldas Novas

A Polícia Militar interrompeu, na noite de sábado (27), uma festa com aglomeração em um setor de mansões, às margens do Lago Corumbá, em Caldas Novas. Segundo o tenente Alexandre Câmara, subcomandante do batalhão de Caldas Novas, que atendeu à ocorrência após denúncias, o evento tinha por volta de 50 pessoas e havia recebido apresentação do cantor Bruno, da dupla com M...