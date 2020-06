Festejos populares no interior de Goiás povoam o imaginário do mês de junho, quando pipocam diversas festas juninas em todas as regiões do Estado. Com origem na tradição portuguesa, as manifestações foram inseridas na sociedade pouco a pouco nos interiores brasileiros, e incorporadas aos hábitos locais. “Por agregar valores culturais diversificados, a festa junina tornou-se uma mistura cultural, por reunir e unir uma variedade de práticas sociais e elementos simbólicos, como míticos, rurais, urbanos, tradicionais, modernos, sagrados, profanos, em que as significações unem-se umas às outras”, explica a historiadora Maria da Piedade, da Universidade Estadual de Goiás.

Na tradição goiana, a gastronomia já está intrinsecamente ligada aos arraiais, com quitutes incorporados ao paladar da cozinha de Goiás, como pamonha e canjica e os doces populares, a exemplo do pé de moleque e o cural. No poema Oração do Milho, a poetisa Cora Coralina faz uma louvação ao ingrediente mais querido das quadrilhas juninas. “Sou a broa grosseira e modesta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do proletário. Sou a polenta do imigrante e a miga dos que começam a vida em terra estranha. Sou apenas a fartura generosa e despreocupada dos paióis. Sou o milho.”

A imensidão de cores das festas juninas também pode ser vista em obras de artistas de destaque de Goiás que não deixaram de reverenciar o mês de junho, como nas telas de Antônio Poteiro, ou nas ruas, no trabalho do artista urbano Wes Gama.

Quando se fala de música, o forró coladinho, o sertanejo carinhoso e a viola chorosa também embalam a trilha sonora de diversas festas juninas goianas. Como já diria a clássica Anarriê, popular na voz dos goianos Leandro e Leonardo: “Em toda festa de São João tem fogueira, tem balão. E é aí que o milho vira pamonha e o velho perde a vergonha, a espiga vai assar. É aí que a madeira vira fogueira e até moça solteira não tem hora pra chegar. Anarriê, Anarriê!”