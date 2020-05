“Eu sabia que ela ficaria triste de ter de ficar somente nas ligações por telefone, já que ela não sabe fazer videochamadas”, explica Cecília Gebrim sobre o aniversário da avó, Justina Berger Stefan, que completou 82 anos no dia 27 de março e que adora uma comemoração. Para que conseguissem marcar presença sem se aproximar dela e do avô, que estavam em isolamento social havia três semanas, Cecília combinou com os familiares de ir até à calçada da casa de Justina e cantar os parabéns de longe. “Contamos com a ajuda da minha tia Regina, a única que está entrando na casa durante a quarentena, responsável por fazer as compras de supermercado e farmácia. Ela estava lá no dia e ficou com o papel de levar a minha avó até a porta”, relembra.

Para combinar sobre a surpresa, Cecília criou no WhatsApp um grupo sem a avó. Participaram da celebração cinco netos, uma filha e um dos cunhados. “Alguns dos meus tios não puderam ir porque também estão no grupo de risco; então, achamos melhor ficarem em casa. Cada um foi no seu carro no horário combinado, levamos um bolo com velinhas e tocamos a campainha.”

Antes de abrir a porta e se deparar com os entes queridos na calçada, Justina estava na expectativa de receber as mensagens e ligações. “Ela ficou muito emocionada de ver a gente. No calor do momento, até fez menção de passar pela porta na nossa direção para um abraço, mas minha tia agiu rápido e segurou”, conta Cecília. “Meu avô também foi até à porta ver, mesmo estando em cadeira de rodas. Ficou super emocionado, chorou bastante, e olha que o aniversário nem era dele.”

Os presentes também ganharam cuidado especial. “Colocamos em sacolas e deixamos dentro do carteiro da casa. A tia Regina cuidou de tirá-los das sacolas e higienizar antes de repassar para a minha avó”, explica a neta de Justina, que acredita ter feito toda a diferença a festança presencial, mesmo que sem os abraços.