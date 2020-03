Os produtores da tradicional Festa da Fantasia informaram nesta segunda-feira (16) o adiamento do evento que seria realizado no dia 4 de abril, em Goiânia. A medida é uma das formas de prevenção por causa da disseminação do novo coronavírus. A nova data será divulgada em breve.

“Neste ano teremos que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do decreto n° 9.633 publicado em 13/03/20 pelo governador do Estado e do decreto n° 736 do prefeito de Goiânia e, infelizmente, adiar o evento”, diz trecho do comunicado.

Veja a íntegra do comunicado:

“Como todos sabem, a pandemia ocasionada pelo vírus COVID 19 (Corona Vírus) tomou proporções inimagináveis, atingindo todo o nosso país, bem como nosso Estado e nossa cidade.

Preocupados com a segurança dos participantes e com todos os membros da equipe que trabalham para realização do evento e visando a segurança do público, nós, produtores da Festa da Fantasia, decidimos adiar o evento que seria realizado no dia 4/04/2020. A nova data será divulgada em breve.

Com mais de 25 anos de história, sempre realizamos as edições da Festa da Fantasia na data anunciada.

Neste ano teremos que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Decreto n° 9.633 publicado em 13/03/20 pelo Governador do Estado e do Prefeito de Goiânia, decreto n° 736 do Prefeito de Goiânia e, infelizmente, adiar o evento.

Estamos preparando uma edição histórica, pois é a comemoração dos 25 anos de Festa da Fantasia. Faremos uma festa com ainda mais carinho, profissionalismo e paixão, característicos do evento”.