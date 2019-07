Magazine Festa Arrasta Pata tem alternativas para pets e tutores

A diversão de tutores e de seus amigos peludos está garantida no Beco da Cordona neste sábado, a partir das 16 horas. Na festa Arrasta Pata haverá todos os itens tradicionais do tipo. Para os tutores, barraquinhas, comidas típicas, exposições, brincadeiras como bingo e pescaria, e até mesmo competição de fantasias com premiação para os três primeiros lugares. A animação...