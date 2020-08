Magazine Festa adiada

A Festa do Peão de Barretos, que estava agendada para 20 a 30 de agosto, foi remarcada para ocorrer entre 28 de outubro e 2 de novembro. Com a mudança, o rodeio terá duração reduzida de 11 para 6 dias. Os ingressos estão à venda pela internet e com programação definida, com shows de Alexandre Pires, Bruno & Marrone, Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Zé Neto & ...