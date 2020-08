Magazine Ferrugem prepara álbum e quer promover experiências aos fãs

O cantor Ferrugem prepara o lançamento de seu novo álbum para ainda este semestre. Porém, enquanto a data não chega, ele projeta uma série de ações e de experiências para fazer com os fãs em torno do próximo single Tristinha. A canção é uma das que integram seu novo projeto e será à 0 hora de quinta para sexta-feira (4/9), em todas as plataformas digitais e também em c...