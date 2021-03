Magazine Ferrugem estreia como apresentador no TVZ e quer abrir espaço para novos artistas Na nova função, o pagodeiro vai receber convidados para participações ao vivo, comentar os clipes exibidos e interagir com os fãs

“Cantor, compositor, produtor e apresentador.” O pagodeiro Ferrugem, 32, afirma que essa será a nova descrição nas suas redes sociais a partir de agora, quando ele estreia no comando da nova temporada do TVZ, no Multishow. “A partir do momento em que eu pisar naquele estúdio, a galera pode me considerar como apresentador de televisão.”À frente da atração, que vai ao ar ás segundas e q...