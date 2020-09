Magazine Ferreira Gullar por Ferreira Gullar Diários inéditos que o poeta escreveu durante sua vida ajudam a desvendar a juventude do autor

“Tudo o que hoje para mim existe é a minha arte; dela me vem toda a preocupação que me achata, mas dela também recebo tudo o mais de que necessito para existir.”Ferreira Gullar deixou essas palavras em letra cursiva, num diário, quando tinha só 19 anos, morava em São Luís do Maranhão e não fazia muito que usava o pseudônimo no lugar do José Ribamar Ferreira da certid...