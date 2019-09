Magazine Fernando Caruso participa de ‘Bat-Papo’ em comemoração aos 80 anos de Batman Evento que ocorre neste sábado (28) em Goiânia celebra os 80 anos do personagem Batman

O personagem Batman completa 80 anos em 2019 e para celebrar a data, será realizado um “Bat-Papo” em Goiânia sobre a história do Homem-Morcego. O evento, que ocorre neste sábado (28), na loja especializada em quadrinhos Mandrake Comic Shop, terá a participação do humorista Fernando Caruso (foto), do programa Zorra, da Rede Globo, que é colecionador de gibis e apaixonado ...