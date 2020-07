Magazine Fernando Caruso e Paulo Vieira fazem de casa programa de jogos e bate-papo com famosos Os dois comediantes são os anfitriões, e receberão pessoas famosas para falar de suas vidas e brincar

Bate-papo e brincadeira. Tudo de sua casa. Gravação à distância, direção à distância, edição à distância. Uma conferência entre amigos, só que com famosos. Essa é a proposta do programa Cada um no Seu Quadrado, que estreia nesta sexta-feira no Globoplay, com Fernando Caruso, 39, e Paulo Vieira, 23.Os dois comediantes são os anfitriões, e receberão pessoas fam...