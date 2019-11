Magazine Fernando Boi recebe Guto Borges e Melina nesta quinta no Lowbrow

O cantor Fernando Boi (foto) e banda recebem, nesta quinta-feira, os músicos Guto Borges e Melina, a partir das 21 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O show faz parte do projeto Fuá Encontro de Sambistas, que há mais de um ano é realizado na casa. Fernando iniciou a carreira musical em 2006 no Grupo Alvorada do Samba, com o qual lançou o primeiro álbum, Raiz de Boêm...