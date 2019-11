Magazine Fernando Boi e banda se apresentam no Lowbrow Lab Arte & Boteco No palco, o artista recebe vários convidados, como Thiago Chiba, Diego Mendes, Thayná Janaína, Nina Soldera, Dodô e o grupo Xeque-Mate

O cantor, compositor e violonista Fernando Boi (foto) e banda se apresentam nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. No palco, o artista recebe vários convidados, como Thiago Chiba, Diego Mendes, Thayná Janaína, Nina Soldera, Dodô e o grupo Xeque-Mate. O músico iniciou a carreira em 2006, no Grupo Alvorada do Samba, voltado para o ...