Magazine Fernando Boi, Claudia Garcia e Kleuber Garcêz cantam no Lowbrow Sambistas destacam repertório de Fundo de Quintal, Candeia e Diogo Nogueira

Os cantores Fernando Boi (foto), Claudia Garcia e Kleuber Garcêz assumem os microfones no projeto Fuá Encontro de Sambistas, nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, no palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco. Eles se apresentam acompanhados por Breno Menezes (violão sete cordas e flauta), Danilo Carvalho (cavaquinho), Welson Santos (tam tam e surdo) e Jhoe Marc...