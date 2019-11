Magazine Fernanda Montenegro responde petição para participar de 'Animais Fantásticos 3' Os admiradores queriam que Fernanda interpretasse a líder política dos bruxos, como presidente do Ministério da Magia, órgão da franquia de J.K. Rowling equivalente à presidência de um país

A atriz Fernanda Montenegro usou sua conta no Instagram nesta quinta, 14, para agradecer aos fãs por um abaixo-assinado pedindo que ela participasse do terceiro filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que se passará no Rio de Janeiro da década de 1930. Os admiradores queriam que Fernanda interpretasse a líder política dos bruxos, como presidente do Ministér...