Magazine Fernanda Montenegro e Fernanda Torres interpretam mãe e filha na série Amor e Sorte Estreia será na terça-feira (8), na Globo, após a novela Fina Estampa

Não é a primeira vez que Fernanda Montenegro e Fernanda Torres interpretam mãe e filha na dramaturgia. Sem dúvida, contudo, nessas condições de isolamento social, com uma equipe limitada, formada em grande parte pela família, durante a maior pandemia do século, as atrizes vivenciam uma experiência inédita em suas trajetórias artísticas. Elas são as protagonistas...