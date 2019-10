Magazine Fernanda Montenegro, a dama da dramaturgia brasileira, completa 90 anos Única atriz brasileira indicada ao Oscar, Fernanda Montenegro já veio a Goiânia em 2002 para ministrar oficinas do seu projeto de leitura dramática, na Vila Redenção

O clima era de final de Copa do Mundo. Mas, ao invés da seleção em campo, uma artista. Fernanda Montenegro, única atriz brasileira indicada ao Oscar por Central do Brasil, de Walter Salles, completa hoje 90 anos. Naquela noite em que desfilou no tapete vermelho ao lado dos grandes astros do cinema mundial, ela encheu de orgulho o País que parou para assistir à cer...