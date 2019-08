Magazine Fernanda Guedes e Dayvid participam de roda de samba

Os cantores Fernanda Guedes (foto) e Dayvid são os convidados especiais de Fernando Boi e banda, titulares do projeto Fuá – Encontro de Sambistas, que será realizado nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. No repertório, as melhores músicas de Marquinhos Satã, Beth Carvalho, Grupo Raça, Elis Regina, Clara Nunes, Sensação, Jorge Ara...